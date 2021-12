Hunderte Haushalte im Dunkeln : Warum am Donnerstagmorgen in Taarstedt und Twedt der Strom ausfiel

Plötzlich war am Donnerstagmorgen, 16. Dezember, in etlichen Haushalten in Taarstedt und Twedt der Strom weg. Der Ausfall dauerte aber nicht lange.

Taarstedt/Twedt | Zu einem Stromausfall kam es am Donnerstag morgen in den Gemeinden Taarstedt und Twedt. Ab kurz nach 9 Uhr waren nach Schätzung der SH-Netz, die für das dortige Netz zuständig ist, etwa 250 Haushalte bis etwa 9.45 Uhr ohne Strom. Ursache für den Stromausfall war laut Fabian Dahlem, Sprecher der SH Netz, eine Überspannung aufgrund eines Defektes in ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.