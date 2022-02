Film „Sem Dhul“ lief in Schleswig : Warum Schauspieler Ralf Bauer das Schleswiger Capitol-Kino besuchte

Der Star der 90er-Jahre-Serie „Gegen den Wind“ war zu Gast in Schleswig – und suchte dabei das Gespräch mit Kino-Besuchern.

Schleswig | Markus Thiel, Leiter des Capitol-Kinos in Schleswig, bot jetzt mit „Sem Dhul – die Wiederkehr“ einem ganz besonderen Film eine Bühne. Dies dankte ihm Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller Ralf Bauer, indem er persönlich in Schleswig vorbeikam und zum Gespräch einlud. Von der Nordsee nach Tibet Der Film ist ein Herzensprojekt von Bauer, der in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.