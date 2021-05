Kaum Chance auf Verjüngung : Warum Nieby den höchsten Altersdurchschnitt in Deutschland hat

Zu der Gemeinde gehören die Geltinger Birk und Falshöft – für Touristen sehr attraktiv. Aber die Einwohner werden immer älter und die Gemeinde stirbt im wahrsten Sinne des Wortes aus.

Nieby | Niebys Bürgermeister Dirk Hansen war nur mäßig überrascht: „Dass wir alt sind, wusste ich, aber so alt? Nicht schlecht.“ Nieby ist durch eine Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes in die Schlagzeilen geraten: Das 130-Einwohner-Dorf hat den höchsten Altersdurchschnitt in ganz Deutschland. Hansen selbst gehört mit seinen 57 Jahren fast noch zu ...

