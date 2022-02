Faszination Oldtimer : Mehr als ein Hobby: Warum Niclas Ströh aus Schuby auf Porsche-Allgaier-Trecker steht

Schon als kleiner Junge schraubte Niclas Ströh mit seinem Vater an einem Porsche-Oldtimer-Trecker. Jetzt hat er selber einen und investiert viel Freizeit, um ihn auf Vordermann zu bringen.

Schuby | Es ist mehr als ein Hobby, wenn Niclas Ströh an seinem seltenen Oldtimerschlepper AP17 bastelt, feilt und schraubt. Es ist für ihn „Entschleunigung“. Von seinem Vater Klaus „durch und durch“ inspiriert, zeigte Niclas bereits als kleiner Junge Interesse an den innovativen Traktoren, die in den 50er-Jahren neue Akzente in der Produktion setzten. Klein, ...

