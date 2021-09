Kunst aus Schleswig : Warum Kathrin Geller in Schleswig eine Adresse für Promis ist

Die Schleswiger Künstlerin ist für ihre Mond- und sonnenartigen Bilder bekannt. Zu ihren Kunden zählen DJ Bobo, Vera Int-Veen und der Sänger Gentleman. Was ist das Geheimnis ihrer Kunst?

Schleswig | Besonders abends fallen die Lichtobjekte im Atelier in der Königstraße 36 auf. Mehrere Bilder zeigen leuchtend-goldene Sonnen, Monde und sogar eine Erdkugel. Beim Betreten des Raums liegt der Geruch von Holz und Farbe in der Luft. Nur wenige Schritte von der Eingangstür entfernt befindet sich das Büro von Künstlerin Kathrin Geller. Auch hier hängen go...

