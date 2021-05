Volksfest in Süderbrarup : Warum Brarup-Markt auch in diesem Jahr nicht stattfindet

Lange taten sich die Verantwortlichen schwer mit einer klaren Aussage. Die offizielle Absage steht zwar immer noch aus, Bürgermeister Christian Hansen und Marktmeister Dirk Lorenzen aber haben sich jetzt festgelegt.

Süderbrarup | In Süderbrarup ist die endgültige Entscheidung gefallen: Brarup-Markt findet auch in diesem Jahr nicht statt. „Es tut mir selbst so unendlich leid, und ich habe mir schon nachsagen lassen müssen, dass es, seit ich Bürgermeister bin, keinen Brarup-Markt mehr gibt“, so Bürgermeister Christian Hansen. „Aber bei der Sachlage müssen wir einfach vernünftig ...

