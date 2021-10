Spendenaktion : Warme Stiefel für 100 Kropper Tafel-Kinder

Eine Spende der Nospa macht es möglich: 100 Kinder aus bedürftigen Familien werden rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit mit warmen Stiefeln ausgestattet.

Kropp | Die Tafel Kropp verteilt Gutscheine für Kinderschuhe in Höhe von 65 Euro an ihre Kunden, die sie bis Ende Oktober bei Schuh Eggers in Schleswig gegen warme Stiefel eintauschen können. Die Aktion sei dank Spenden der Nord-Ostsee Sparkasse zustande gekommen, freut sich Tafel-Leiter Ulrich Fels über die Unterstützung und betont: „Wir sind auf Sponsoren a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.