Sachbeschädigungen in Groß Rheide : War hier ein Pferdehasser am Werk?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem es in der Nacht zu Pfingstsonntag zu Straftaten gekommen war. In den sozialen Netzwerken sind Fotos im Umlauf. Hier wird nun spekuliert, ob der Täter es gezielt auf Pferde abgesehen hat.

Avatar_shz von Sven Windmann

28. Mai 2021, 18:56 Uhr

Groß Rheide | In der Nacht auf Pfingstsonntag ist es auf einem Privatgrundstück in der Hauptstraße in Groß Rheide zu einer Reihe von teils schweren Sachbeschädigungen gekommen.

Autos beschmiert, Reifen zerstochen, Strohballen-Folien aufgeschlitzt

Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, wurden unter anderem zwei Privatfahrzeuge mit weißem Lack übergossen sowie Autoreifen und die Reifen eines Pferdeanhängers zerstochen. Außerdem schlitzte der unbekannte Täter die Folie an mehreren großen Strohballen auf, so dass diese neu verpackt werden mussten. Durch diese Taten entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei dem betroffenen Haus um einen Hof mit Pferden. In den sozialen Netzwerken wird deshalb spekuliert, dass es sich bei dem Täter um einen Pferdehasser handeln könnte. Unter anderem ist auf Fotos auch ein mit Schrauben versehener Apfel zu sehen, der angeblich auf einer Koppel gefunden wurde. Bestätigt hat dies die Polizei bislang nicht.

Ein Anwohner der Hauptstraße hat im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr einen dunkel gekleideten Mann in Tatortnähe beobachtet. Dieser Unbekannte sei auffallend dick und groß gewesen. Er war bekleidet mit einer knielangen Hose. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizeistation Kropp unter der Rufnummer 04624/4506680 in Verbindung zu setzen.

