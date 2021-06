Schlei-Schifffahrt : Mehr Fahrten: „Wappen von Schleswig“ startet in die Hauptsaison

Seit 1. Juni ist die „Wappen von Schleswig“ wieder an bis zu fünf Tagen pro Woche unterwegs. Jedoch sind die Touren durch Corona-Auflagen und die andauernde Sperrung der Lindaunisbrücke beeinträchtigt.

Schleswig | Seit Dienstag, 1. Juni, ist die Schleischifffahrt in ihre Hauptsaison gestartet. Nachdem die „Wappen von Schleswig“ ihre Touren im Mai nur am Wochenende angeboten hat, können nun wieder an fünf Tagen pro Woche Touren angeboten werden. Doch neben den Corona-Auflagen macht Kapitän Stefan Nelius die Lindaunisbrücke zu schaffen. „Aufgrund der Bauarbeit...

