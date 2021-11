Vorverkaufsstart für AOA 2022 : Von Rock bis Ska: Das „Angeliter Open Air“ gibt 2022 wieder richtig Gas

Mit Hard Rock von „D-A-D“ aus Kopenhagen bis zu Ska-Punk von „Wisecräcker“ aus Hannover will es Arne Eggert beim „Angeliter Open Air 2022“ in Taarstedt wieder richtig krachen lassen. Der Vorverkauf beginnt am Montag.

Taarstedt | Nachdem das beliebte „Angeliter Open Air“ in Taarstedt im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste und in diesem Sommer nur unter Auflagen stattfinden durfte, freut sich Veranstalter Arne Eggert auf ein fulminantes Rockfest am 19. und 20. August 2022. Immerhin ist es das 10-jährige Jubiläum des Open-Air-Festivals und dafür hat Eggert ein wuchtig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.