Unesco-Welterbe : Vor Bau des neuen Gebäudes: Danevirke-Museum eröffnet Besucherzentrum

Bis der Neubau des Museums Ende 2024 fertiggestellt ist, sollen die Besucher in einem Container-Museums-Quartier informiert werden.

Dannewerk | Das Besucherzentrum des Danevirke-Museums in Dannewerk hat am Dienstag seine Türen geöffnet. Das Team um Museumsleiter Lars Erik Bethge begrüßt die Besucher in den hellen Räumen des Container-Museums-Quartiers, das 85 Quadratmeter umfasst und Platz für eine komprimierte Danewerk-Ausstellung bietet. Besucher können auf diese Weise in die 1500-jährige G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.