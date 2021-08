Dorfmuseum Ulsnis : Vom Fischerdorf zum Villenviertel: Alte Dokumente über Ulsnisstrand aufgetaucht

Richard Krohn bat um alte Fotos und Dokumente von Ulsnisstrand – und erhielt soviel interessantes Material, dass er jetzt eine Ausstellung über die Entwicklung des Ulsnisser Ortsteils im Museum zeigen kann.

Ulsnis | Es gab eine große Resonanz auf einen Aufruf an die Bevölkerung Ende Januar, Dokumente, Fotos und andere Unterlagen über Festivitäten am Ulsnisstrand zur Verfügung zu stellen. „Diese Suche war ein voller Erfolg“, freut sich Richard Krohn, Leiter des Museums in Ulsnis. „Wir haben tolle Unterlagen bekommen, und es gibt auch noch Zeitzeugen und Nachkommen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.