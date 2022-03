Kita in Schleswig : Villa Sonnenstrahl sammelt Sachspenden für Ukrainer in Not

Während sich viele Organisationen noch koordinieren müssen, hat Rabea Strahl gehandelt. Die Kita-Leiterin der Villa Sonnenstrahl nimmt seit Montag Sachspenden für Ukrainer an.

Avatar_shz von Dania Isabell Martin

01. März 2022, 17:03 Uhr

Schleswig | Die Villa Sonnenstrahl will den Menschen aus der Ukraine helfen, die aktuell aus Kriegsgebieten flüchten – schnell und praktisch. Deswegen bietet Rabea Stahl, Leiterin und Vorsitzende des Vereins Villa Sonnenstrahl, seit Montag, 28. Februar, eine Anlaufstelle für Sachspenden an.

Auch interessant: Kreis Schleswig-Flensburg bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Für die Leiterin war klar: sie muss etwas tun. Am Wochenende habe sie einen Fernsehbeitrag zur Situation der Flüchtlinge an der ukrainischen Grenze gesehen, gesehen wie Familien auseinander gerissen wurden, weil die Väter das Land nicht verlassen dürfen. „Das hat mich so gefesselt und wirklich zu Boden gedrückt“, sagt Strahl. Danach habe sie fieberhaft überlegt, was sie tun kann.

Alles fing an mit einem Aufruf in der Elterngruppe

Deswegen startete sie einen Aufruf in den Elterngruppen des Kindergartens, um gemeinsam zu helfen, indem sie Dinge wie Kleider und Decken sammeln. „Das war einfach so ein Impuls. Ich habe da gar nicht weiter nachgedacht, wie das da hinkommt. Ich wollte nur irgendwas in dem Moment tun, dass man sich nicht so furchtbar hilflos und ohnmächtig fühlt“, meint Strahl. Doch der Aufruf verbreitete sich noch über die Grenzen der Eltern hinweg. Strahl teilte den Beitrag in ihrem Status, ihre Kolleginnen taten es ihr gleich.

Auch interessant: AWO Schleswig ist bereit zu helfen – weitere Schritte folgen

Sonntag teilte sie den Spendenaufruf und bereits am Montag kamen die ersten Eltern mit Kleidersäcken an. Dauernd klingele das Telefon. „Uns rufen Menschen von überall her an, die davon gehört haben und fragen, wo sie die Spenden abgeben können“, erklärt Strahl.

Transport muss noch geklärt werden

Nun muss die Leitung erstmal abklären, wie die Sachspenden auch bei den Flüchtenden ankommen. Aktuell stünden sie mit einer Ukrainerin in Kontakt, die sie über Kontakte gefunden haben. Diese soll gerade ebenfalls sammeln und habe vor, am Wochenende mit einem Transporter an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. „Da versuchen wir uns gerade mit einzuklinken, ob die uns vielleicht gleich helfen und den ersten Schwung schon mitnehmen kann“, erklärt Franziska Borostowski, stellvertretende Leiterin der Einrichtung.

Auch interessant: Schleswig-Flensburg: Partnerkreis Pisz in Polen bereitet sich auf Flüchtlingswelle vor

Sollte diese keinen Platz mehr zur Verfügung haben, werden sie einen anderen Weg finden müssen – vermutlich über einen Facebook-Aufruf. Doch Borostowski ist zuversichtlich, gerade bei der Ukrainerin hätten sie gute Chancen, dass sie auch über ihre Kontakte noch jemanden finden. Auch beim DAK-Kreisverband habe man angefragt, doch diese hätten aktuell noch keine Fahrten organisiert.

Dieses große Mahlwerk fängt jetzt an zu mahlen und sich logistisch aufzubauen, dafür vergeht im Endeffekt für die Flüchtlinge viel zu viel Zeit. Die sitzen jetzt da und haben jetzt die Probleme Franziska Borostowski, stellvertretende Leiterin der Villa Sonnenstrahl

Auf spätere Transportalternativen von größeren Organisationen wollen sie nicht setzen, sondern auf die Privatpersonen, die sich jetzt auf den Weg machen. „Dieses große Mahlwerk fängt jetzt an zu mahlen und sich logistisch aufzubauen, dafür vergeht im Endeffekt für die Flüchtlinge viel zu viel Zeit. Die sitzen jetzt da und haben jetzt die Probleme“, erklärt die stellvertretende Leiterin. „Es ist eine unwahrscheinlich lange Zeit, die sie überbrücken müssen mit nichts.“ Deswegen sei die private Hilfe gerade umso wichtiger. „Wir stehen jetzt am Anfang, aber es musste jetzt losgehen, es musste jetzt etwas passieren“, erklärt Strahl.

Genug Lagerkapazitäten vorhanden

In den vergangenen Tagen sind bereits acht Säcke zusammengekommen, die der Verein in seinem Container bei der Einrichtung lagert. Eine Seite im Container sei schon ziemlich voll, meint Strahl. Doch Platzprobleme wird es keine geben. Die Kita habe sich schon um Verstärkung gekümmert. Das BBZ werde die Einrichtung mit zusätzlichen Lagerungsmöglichkeiten unterstützen, „dass, wenn wirklich eine Flut von Hilfsbereitschaft kommt, wir sie auch dann entgegen nehmen können“, meint Strahl. Das BBZ biete ihnen 500 Quadratmeter ihrer leerstehenden Büroräume an, die nur bis August wieder geräumt sein müssten.

Auch interessant: Das sagt eine Ukrainerin aus Lürschau zum Einmarsch des russischen Militärs

Die beiden Erzieherinnen sind begeistert über die vielen Anfragen, trotz des spontanen Aufrufs. „Es ist so großartig, dass sich das jetzt so verteilt hat und seine Kreise zieht, dass man sieht: Jeder will was machen. Und wenn es nur ein Sack mit aussortierten Sachen ist – man hat dann das Gefühl, man hat einfach was dazu getan.“

So kann gespendet werden

Gespendet werden kann alles, was gebraucht wird: zum Beispiel Kleidung, Decken, Spielzeug, Kuscheltiere und Windeln – in gutem Zustand. „Wir sind kein Altkleidercontainer“, meint Borostowski. Die Spenden können während den Öffnungszeiten der Einrichtung – wochentags von sieben bis 15 Uhr – vorbeigebracht werden. Dafür einmal an der Eingangstür klingeln, dann hilft eine der Erzieherinnen weiter.