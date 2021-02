Nach Eisdrama in Bollingstedt : Polizei ermittelt weiter im Fall der ins Eis eingebrochenen Vierjährigen

Die Ermittlungen der Polizei im Fall der zwei in Bollingstedt ins Eis eingebrochenen Vierjährigen dauern an.

Bollingstedt | Es waren dramatische Minuten als am Mittwoch, 10. Februar, nachmittags gegen 15 Uhr am Mühlenteich in Bollingstedt zwei vierjährige Kinder nahe des Ufers in das dünne und brüchige Eis einbrachen. Ein älteres Ehepaar eilte den Kindern zu Hilfe und rettet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.