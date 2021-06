Gemeindevertretung Kropp : Neue Ampel und neuer Kreisel für Kropp

Engagiert diskutierte die Kropper Gemeindevertretung über einen möglichen Kreisverkehr und eine neue Ampel. Darüber wunderte sich der Bürgermeister.

Kropp | In der letzten Sitzung vor der Sommerpause stand in der Gemeindevertretung Kropp die Umsetzung des Verkehrskonzepts mit Sachstandsbericht und ersten Maßnahmen auf der Tagesordnung. Geplant sind unter anderem der Bau einer Ampel am Übergang der Bahnhofs- in die Norderstraße sowie eines Kreisverkehrs an der Kreuzung von Hauptstraße und Theodor-Storm-All...

