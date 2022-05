Verkaufsoffener Sonntag : Schleswig: Kultur und Konsum in trauter Eintracht

Es brummte in der Schleswiger Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag – und es rockte auf dem Capitolplatz! So viel Kultur an allen Ecken und Enden gab es wohl noch nie in der Ladenstraße. Der Kulturtag war ein Erfolg.

Schleswig | Von klein und leise bis groß, fett und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.