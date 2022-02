Veranstaltungen in Schleswig : Shopping und Musik: Stadt plant vier verkaufsoffene Sonntage in 2022

Zwischen Mai und November 2022 sollen in Schleswig an vier Sonntagen die Geschäfte geöffnet haben. Zeitgleich sollen an diesen Tagen in der Stadt auch Kultur-Aktionen stattfinden – sofern die Corona-Auflagen es zulassen.

Schleswig | Shoppen, schlemmen und Musik genießen: Das Schleswiger Stadtmarketing plant in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntage, die gemeinsam mit Kultur-Aktionen stattfinden sollen. So soll die Innenstadt von Schleswig belebt und den Bürgern ein unterhaltsames Einkaufserlebnis geboten werden. Der Beschluss zur entsprechenden Stadtverordnung durch die Rats...

