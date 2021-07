Nach zehn Monaten Corona-Pause : Veranstaltungen in Schleswig: Diese Künstler kommen in die Heimat

Konzerte, Comedy und Theater – das Programm der Heimat nach dem Lockdown hält für die nächsten Monate einiges bereit. Unter anderem stehen Götz Alsmann, Lilo Wanders und Hans Werner Olm auf der Bühne.

Schleswig | Nach zehn Monaten Corona-Pause startet am Freitag, 13. August, in der Heimat in Schleswig wieder das Veranstaltungsprogramm. Künstler treten wieder auf und das Publikum darf live und vor Ort zuschauen. Wir haben einige der Höhepunkte in den nächsten Wochen zusammengetragen. Registrieren müssen sich die Besucher über die Luca-App oder die Corona-War...

