Nach Corona-Ausbruch : Veranstaltung in Treia: Bislang 51 von 125 Teilnehmern positiv getestet

Am Donnerstag wurde bekannt, dass nach dem „Fest der Vereine“ mehrere Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Inzwischen liegen weitere PCR-Ergebnisse vor.

Treia | Laut Teilnehmerliste waren beim „Fest der Vereine“ im Osterkrug in Treia am 30. Oktober rund 125 Personen anwesend. Am Donnerstag gab der Kreis bekannt, dass bei sieben Teilnehmern per PCR-Test das Coronavirus nachgewiesen wurde und bei vier weiteren ein positives Schnelltestergebnis vorlag. Weiterlesen: Mehrere Corona-Fälle nach „Fest der Vereine“...

