Unicef-Fotos im Stadtmuseum : Das Leben der Kinder dieser Welt

Die große Not, aber auch die ausgelassene Freude der Kinder dieser Welt sind in der neuen Ausstellung „Unicef Foto des Jahres“ im Stadtmuseum zu sehen. Gezeigt werden Bilder mit „einem gewissen Nachbrennfaktor“.

Schleswig | Es sind Bilder, die Spuren hinterlassen. Gesichter, die man so schnell nicht vergisst. Etwa die der beiden indischen Mädchen in der dystopischen Landschaft des Kohle-Tagebaus, wo sie für ein oder zwei Dollar am Tag schuften müssen. Oder das des kleinen Jungen auf Lesbos, der in die Hocke gegangen ist und hemmungslos weint angesichts seiner verzweifelt...

