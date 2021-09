Frontalzusammenstoß : Unfall mit zwei Schwerverletzten zwischen Jübek und Gammellund

Zwei Autofahrerinnen wurden am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Jübek und Gammellund schwer verletzt. Auch ein an Straßenrand abgestellter Transporter der Post war an dem Unfall beteiligt.

Gammellund | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Gammellund und Jübek sind am Dienstagvormittag zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Auch ein Zustellfahrzeug der Post war an dem Zusammenstoß beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin eines Toyota Yaris von Jübek in Richtung Gammellund unterwegs. In Höhe ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.