Dannewerk : Unesco-Welterbe: Planung für Freiraumkonzept läuft auf Hochtouren

Ein Freiraumkonzept soll das Unesco-Welterbe Danewerk besser erlebbar machen. Jetzt wurde ein erster Entwurf vorgestellt.

Dannewerk | Seit 2018 gehören die Wikingersiedlung „Haithabu“ in Busdorf und das Grenzbauwerk „Danewerk“ in Dannewerk zum Unesco-Welterbe. Seitdem steigen das Interesse und auch der Rückhalt in der Region merklich. Die Besucherzahlen in der Gemeinde Dannewerk sind seither gestiegen, sagt Astrid Hummel, Projektmanagerin für das Welterbe des Kreises Schleswig-Flens...

