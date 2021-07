Die Täter kamen mit dem Auto : Unbekannte stehlen 40 Wildkaninchen in Böel

Die Täter kamen mit dem Auto und nahmen 40 Kaninchen mit, acht neugeborene Tiere ließen sie zurück, zwei von ihnen überlebten die Trennung von der Mutter nicht.

Böel | In der Nacht von Donnerstag (1. Juli) auf Freitag haben Unbekannte wurden von einem Grundstück im Thiesholzer Weg in Böel aus einem Kaninchenverschlag rund 40 Wildkaninchen gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug zu dem direkt an der Straße liegenden Grundstück fuhren, auf dem sich neben dem Kaninchenverschlag noch mehrere a...

