Vandalismus in Schleswig : Vor Eröffnung: Unbekannte schlagen mehrere Scheiben beim Hotel „Schlossblick“ ein

Die Eröffnung des neuen Schleswiger Hotels musste schon mehrfach verschoben werden, weil es Verzögerungen durch Sachbeschädigungen gibt.

Schleswig | Hotelbesitzer Djevo Mehinagic und Felix Bremer sind sprachlos. Seit eineinhalb Jahren fiebern sie der Eröffnung des neuen Schleswiger Hotels „Schlossblick“ entgegen. Inzwischen überwiegt Wut die Vorfreude. Bereits viermal wurden die Fenster an der Vorder- und Hinterseite des Gebäudes in der Gottorfstraße 7 eingeschlagen. Weiterlesen: Neues Hotel am...

