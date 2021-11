Künftig in der Schulstraße 2 : Umzug von Schleswig nach Busdorf: „Outdoor-Kevin“ eröffnet im Dezember

500 Quadratmeter hat Kevin Jänsch, Unternehmer von „Outdoor-Kevin“, in seinem neuen Ladengeschäft in Busdorf künftig zur Verfügung. Aber es steht noch einiges an Arbeit an.

Busdorf | Bevor Kevin Jänsch, Unternehmer von „Outdoor-Kevin“, die Besucher in seinem neuen Ladengeschäft, dem ehemaligen Edeka in der Schulstraße 2 in Busdorf, begrüßen kann, gibt es noch viel zu tun. Der Umbau samt Gestaltung des 500 Quadratmeter großen Verkaufsraumes ist fast fertig, in Kürze werden die Regale bestückt. Die Nachfrage im Campingbereich ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.