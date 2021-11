Schleswig : Umbau barrierefreies Rathaus: Bauausschuss beschließt 714.000 Euro-Projekt

Nachdem die Ausschussmitglieder Zeit zum Beraten in ihren Fraktionen hatten, fiel die Entscheidung für eine der drei vorgeschlagenen Umbau-Varianten für das Rathaus einstimmig aus.

Schleswig | Rund 714.000 Euro will die Stadt in die Hand nehmen, um das Rathaus möglichst allen Menschen barrierefrei zugänglich zu machen. Dem Bauausschuss wurden bei seiner vorletzten Sitzung im Oktober drei Varianten vorgelegt, wie der Umbau zur Barrierefreiheit umgesetzt werden kann. Dieser hat sich nun bei seiner jüngsten Sitzung am Dienstag einstimmig für e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.