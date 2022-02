Krieg in der Ukraine : Das sagt eine Ukrainerin aus Lürschau zum Einmarsch des russischen Militärs

Wie ist es, wenn die eigene Heimat zerstört wird? Oleksandra Khalamenda aus Lürschau teilt ihre Gedanken der vergangenen Tage und Stunden zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Schleswig/Lürschau/Kiew | Oleksandra Khalamendas Stimme ist zittrig, immer wieder pausiert sie, überlegt, was sie noch mitteilen möchte. Sie ist froh, dass sie gehört wird. Sie möchte mit ihrem ukrainischen Namen genannt werden, benutzt in Deutschland aber die konventionell russische Schreibweise. Das Gespräch fand am Freitagnachmittag, 26. Februar statt. Aufgrund der sich ste...

