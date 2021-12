Bauen und Wohnen in Schleswig-Flensburg : Schon jetzt sehr begehrt: Twedt plant zwölf neue Baugrundstücke nahe der B201

Die Pläne für ein neues Baugebiet an der Alten Landstraße in Twedt nehmen Formen an. Bis Sommer 2022 soll der Bebauungsplan für zwölf Grundstücke stehen.

Twedt | In Twedt soll in der Nähe zur Bundesstraße 201 (Kappelner Straße) ein neues Baugebiet entstehen. Einen entsprechenden Entschluss fasste jetzt die Gemeindevertretung. Für die Fläche an der Alten Landstraße gebe es bereits zahlreiche Anfragen, teilte Bürgermeister Alexander Schmidt mit. Einzelhäuser mit höchstens zwei Wohneinheiten Britta Gutknech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.