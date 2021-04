Kultur in Schleswig : Trotz Corona: Das Norden-Festival findet statt

Gute Nachricht für Musiker, Künstler und Publikum: Das Norden-Festival soll in diesem Spätsommer stattfinden.

Schleswig | „Wir vermissen euch! Wir vermissen das Festival-Feeling, die magischen Nächte an der Schlei, die Momente, in denen aus Fremden Freunde werden, die Lesungen, Konzerte, Open-Air-Filme und die besondere Atmosphäre einer Straßentheater-Aufführung. Darauf wollen wir in diesem Jahr nicht verzichten. Deshalb planen wir mit ganzer Kraft das Norden Festival 20...

