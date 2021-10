Seniorenwohnanlage „Zum Öhr“ : Trickbetrüger gibt sich als Heizungsmonteur aus – Polizei Schleswig sucht Zeugen

Der Unbekannte trickste eine ältere Dame in der Seniorenwohnanlage „Zum Öhr“ aus und erbeutete so mehrere Hundert Euro.

Schleswig | Am Dienstag, 5. Oktober, kam es gegen 12.50 Uhr in der Seniorenwohnanlage „Zum Öhr“ in Schleswig zu einem Trickdiebstahl von einigen Hundert Euro. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der unbekannte Täter soll sich demnach gegenüber einer älteren Dame als Heizungsmonteur ausgegeben und vorgetäuscht haben, eine Rückerstattung von Heizkosten vorne...

