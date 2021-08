Aktion in Treia : Wer will mitmachen, wenn das ganze Dorf zum Flohmarkt wird?

Am 19. September wird Treia zum Flohmarkt. Angeboten werden kann, was auf dem Dachboden, in der Garage und im Keller liegt und nicht mehr gebraucht wird.

Treia | „Viele Treianer warten schon darauf, dass es wieder losgeht“, erzählt Mareike Autzen, „offenbar haben sie sich den Termin im September schon vorgemerkt.“ Gemeinsam mit Dörthe Borgemien und Monika Görrissen organisiert sie auch in diesem Jahr den Dorfflohmarkt in Treia. Er findet statt am Sonntag, 19. September, von 10 bis 16 Uhr. Die ersten Anmeldunge...

