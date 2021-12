Tourismus-Offensive in Schaalby : Gemeinde will neue Rundwanderwege und einen Rastplatz für Kanuten einrichten

Die Gemeinde Schaalby will die touristische Infrastruktur verbessern. Dabei stehen vor allem Naturerlebnisse im Vordergrund.

Schaalby | In der Gemeinde Schaalby will man die touristische Infrastruktur verbessern. Gerade das Naturerlebnis in der Gemeinde mit dem Strand in Winngingmay und dem Naturschutzgebiet Reesholm an der Schlei im Ortsteil Füsing, dem Broholmer Wald und dem Tal der Füsinger Au stehen dabei im Vordergrund. So hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, Förderanträge für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.