Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ : Jagel: Tornadopilot beim Landeanflug mit Laserpointern geblendet

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend. Die Bundeswehr warnt: „Kein Kavaliersdelikt!“

Jagel/Schleswig | Wie das Taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ erst am Donnerstag mitteilte, ist es bereits am Dienstagabend am Fliegerhorst Jagel zu einem Vorfall gekommen. Demnach wurde gegen 17.55 Uhr der Pilot eines Tornado-Kampfjets beim Landeanflug mit einem Laser geblendet. Weiterlesen: Schüsse am Donnerstagabend: Was war da los in Schleswig? „In ...

