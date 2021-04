Idstedt : Tierheim Schleswig – kein Platz für Fundtiere aus Südangeln

Astrid Krause fand eine Katze und wollte sie im Tierheim Schleswig abgeben. Doch dort wollte man das Tier nicht.

Idstedt | Astrid Krause mag Tiere und zwar so sehr, dass sie am frühen Dienstagmorgen auf dem Heimweg nach der Arbeit anhält, um sich um eine hilfsbedürftig wirkende Katze zu kümmern. Doch als sie den kleinen Kater im Schleswiger Tierheim abgeben will, erlebt sie eine unschöne Überraschung – sie wird das Tier dort nicht los. Wir hatten dann die Tiere, aber di...

