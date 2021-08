Kein Verständnis fürs Wegwerfen : Tiergarten Schleswig: Schietbüddel werden einfach in den Wald geworfen

An mehreren Wegen, die in den Stadtwald führen, finden sich unappetitlich große Sammlungen von vollen Hundekotbeuteln.

Schleswig | „Das ist ein echtes Ärgernis“, sagt Jens Bagehorn-Delor. Was der Grünplaner der Stadt Schleswig meint? Gleich an mehreren Stellen im Tiergarten häufen sich volle Hundekotbeutel, einfach so am Wegesrand abgelegt. Da keine Mülleimer in unmittelbarer Nähe stehen, meinen manche Hundebesitzer offenbar, dass man die vollen Schietbüddel gesammelt irgendwo an...

