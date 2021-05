Stadt Schleswig : Aktueller Schnelltest nötig? Diese Corona-Testzentren haben Pfingsten geöffnet

Viele Aktivitäten sind nur möglich, wenn ein aktueller negativer Corona-Test nachgewiesen werden kann. Doch nicht alle Testzentren in Schleswig haben an Pfingsten geöffnet.

Schleswig | Besuche in Restaurants, Museen oder andere Aktivitäten sind dank der Corona-Lockerungen und des niedrigen Infektionsgeschehens im Kreis wieder möglich. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,9. Weiterlesen: Erstmalig in diesem Jahr: Schleswig-Flensburgs Inzidenz ist einstellig Oft ist allerdings ein aktueller Nachweis über einen negativen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.