Kreis Schleswig-Flensburg : Telefonstörung am Mittwoch: Schleswiger Stadtverwaltung unter anderer Nummer erreichbar

Aufgrund einer Umstellung ist die Stadtverwaltung am Mittwoch zwischen 8 und 17 Uhr nicht erreichbar. Jedoch wird die Telefonzentrale unter einer anderen Nummer für Auskünfte zur Verfügung stehen.

Schleswig | Der Telefonanschluss der Stadtverwaltung (04621/814-0) wird am Mittwoch, 10. November 2021, von ISDN- auf All-IP-Technik umgestellt. Als Folge dieser notwendigen Umstellung ist das Rathaus einschließlich der Liegenschaften Gallberg 3 und 4, Lange Straße 6 sowie Fischbrückstraße 1 an diesem Tag in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr telefonisch nicht erreich...

