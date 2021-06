Führungswechsel in Taarstedt : Kita-Leiterin Maren Schendel in den Ruhestand verabschiedet

Knapp 42 Jahre hat Maren Schendel die Kinder in der evangelischen Kita in Taarstedt betreut. Nachfolgerin als Leiterin der Einrichtung ist Angelika Harant.

Taarstedt | „Heute schmeißen wir sieben Kinder symbolisch raus in die Welt – und mich gleich mit. Ich gehe heute in Rente.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Leiterin Maren Schendel von ihren Kindern der evangelischen Tagesstätte in Taarstedt. Knapp 42 Jahre hat die 64-Jährige die Kitaarbeit mit einiger Unterbrechung in den 1980er-Jahren in Taarstedt begleite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.