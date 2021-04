Knicks für die Schlei-Region : Susanne Schöning schafft neuen Lebensraum für Vögel und Insekten

In der Schlei-Region entstehen 1,2 Kilometer neue Knicks – wertvoller Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere.

Schleswig/Schuby/Scheggerott | Die für die Schlei-Region so typischen Knicks prägen nicht nur die Landschaft, sie sind auch wertvoller Lebensraum für unzählige Insekten, Säugetiere und Vögel. Die Lokale Aktion des Naturparks Schlei will in diesem Jahr sechs neue Knicks mit einer Gesamtlänge von 1,2 Kilometern anlegen und somit zusätzlichen Lebensraum insbesondere auch für bedrohte ...

