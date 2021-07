Süderfahrenstedt : Qualm quillt aus Müllauto – Besatzung reagiert schnell und umsichtig

Vier Feuerwehren waren am Dienstag im Einsatz, um qualmenden Müll zu löschen. Die Besatzung hatte den Brand während der Fahrt bemerkt.

Süderfahrenstedt | Die Ladung eines Müllwagens der Firma Remondis ist am Dienstag bei Süderfahrenstedt in Brand geraten. Als der Wagen zwischen Tolk und Böklund unterwegs war, bemerkten die Mitarbeiter Qualm am Ende des Fahrzeugs. Sie fuhren in Höhe Süderfahrenstedt auf eine Wiese und leerten sofort ihre Fracht aus. Feuerwehr löschte den qualmenden Müll Die Freiwi...

