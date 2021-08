Verschwunden in Süderbrarup : Super Spürnase: Polizeihund „Django“ findet vermisste 75-Jährige

Bei der Suche nach einer 75-jährigen Bewohnerin eines Wohnheimes in Süderbrarup setzt die Polizei Diensthund „Django“ ein.

Süderbrarup | Am späten Donnerstagnachmittag, 5. August, gegen 17 Uhr, ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass eine an Demenz erkrankte 75-jährige Frau aus einem Seniorenheim in Süderbrarup vermisst wurde. Nachdem eine intensive Suche nach der Dame im Bereich des Seniorenheims und der näheren Umgebung ergebnislos verlief, setzten die Beamten den fünfjährigen ...

