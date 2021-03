Süderbrarup : Naturschutzverein verkauft Nisthilfen auf dem Wochenmarkt

Der Naturschutzverein Süderbrarup verkauft Nisthilfen, die die Kappelner Werkstätten hergestellt haben.

Süderbrarup | Nisthilfen für Vögel, die die Kappelner Werkstätten hergestellt haben, können am Freitag auf dem Süderbraruper Wochenmarkt von 13.30 bis 16.30 Uhr erworben werden. Der Erlös kommt dem Naturschutzverein Süderbrarup und Umgebung zugute. Weiterlesen: Unbekannte stehlen Vogelhäuschen aus Vorgarten Normalerweise gehen jährlich so an die 100 Vogelhäuse...

