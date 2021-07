Smart-City Süderbrarup : Kooperation geplatzt – Dorf-Shuttle hat Verspätung

Eigentlich sollte das Dorf-Shuttle in Süderbrarup schon fahren. Doch weil ein Kooperationspartner absprang, muss neu geplant werden.

Süderbrarup | In diesem Sommer sollte das vom Smart-City-Team angekündigte Dorfshuttle in Süderbrarup seinen Betrieb aufnehmen und die Bürger, per App oder Telefon angefordert, innerhalb des Amtes von A nach B bringen (wir berichteten). Für das Projekt sollten zwei Fahrzeuge angeschafft werden, eines davon barrierefre. Sie sollten in Zusammenarbeit mit dem Kreis im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.