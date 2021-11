Archäologische Fundstätte : Süderbrarup: Infotafel am Thorsberger Moor fiel Vandalismus zum Opfer

In blinder Zerstörungswut haben Unbekannte erneut an der archäologischen Fundstätte am Thorsberger Moor gewütet. Diesmal wurde eine Infotafel so lange malträtiert, bis sie durchlöchert war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Süderbrarup | Der Bereich um das Thorsberger Moor in Süderbrarup wurde zum wiederholten Male Ziel von Vandalismus. In der Vergangenheit wurden bereits diverse Flyerbehälter erst mit Hundekot gefüllt, später komplett zerstört und abgerissen, Mülleimer sowie Infotafeln und Wegweiser mit schwarzer oder pinker Farbe beschmiert oder zerkratzt. Diesmal musste eine große ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.