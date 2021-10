Smart-City Süderbrarup : Fit auf dem Smartphone – Beirat organisiert Kurs für Senioren

Wer sich mit Smartphone und Co nicht auskennt, hat es schwer in der digitalen Welt. Deshalb organisiert der Seniorenbeirat in Süderbrarup Kurse für Ältere.

Süderbrarup | Wie gehen ältere Menschen mit der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung um? Ob Online-Terminvergabe oder Buchen einer Bahnfahrkarte im Internet, für viele Menschen ist das mittlerweile ein völlig normaler Vorgang. Doch was ist, wenn man gar keine Erfahrung mit der virtuellen Welt hat, aber merkt, dass es ohne kaum noch geht? Die Dozenten...

