Raufüberfall in Süderbrarup : 94-Jähriger in seiner Wohnung überfallen, verletzt und ausgeraubt

Unbekannte überfielen am Freitag einen 94-Jährigen in seiner Wohnung, verletzten ihn, raubten ihn aus – und entkamen.

Süderbrarup | Gefesselt, gewürgt und ausgeraubt: Ein 94-Jähriger wurde am Freitag zwischen 11.15 und 11.40 Uhr von zwei Unbekannten in seiner Wohnung im Amselweg in Süderbrarup überfallen. Der alte Herr wurde nach Angaben seines Sohnes von den Tätern bei dem Überfall körperlich verletzt und schwer traumatisiert. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Der ...

