Körperbewusstsein : Studioeröffnung: Ein Yogawerk im Schleswiger Gewerbegebiet

In einem Neubau an der Marie-Curie-Straße geht das „Yogawerk“, ein winziges Yoga-Studio an den Start – Corona zum Trotz.

Schleswig | Von einigen Plätzen in dem 38 Quadratmeter großen Raum fällt der Blick auf angrenzende Wiesen. Hier ist die Stadt zu Ende. Und hier hat Gabriele Jess aus Eckernförde zusammen mit einer Partnerin eine kleines Yoga-Studio eröffnet – mitten in der Pandemie. Der lichtdurchflutete Raum mit den bodentiefen Fenstern wirkt positiv auf das Gemüt. Holzfußbod...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.