Am Donnerstagmorgen ohne Strom : Stromausfall in der Innenstadt: Schleswig bleibt dunkel

Seit kurz nach 8 Uhr gibt es in Teilen Schleswigs keinen Strom.

Schleswig | Zack, da waren die Lichter aus. Seit kurz nach 8 Uhr ist in Schleswig am Donnerstagmorgen der Strom ausgefallen. Apotheken und Bäckereien verkaufen weiter, wenn es auch nur in bar geht. Bankautomaten spucken keine Scheine mehr aus, Supermärkte haben kurzerhand keinen Kunden mehr hineingelassen. Während im Schleicenter gegen 8.30 Uhr das Licht wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.