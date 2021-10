Von Fahrdorf bis Fleckeby : Stromausfall an der Schlei – Bagger reißt 20.000 Volt-Leitung durch

Zur Mittagszeit ging in Fahrdorf, Fleckeby und der Region dazwischen am Donnerstag kurzzeitig das Licht aus. Die SH Netz AG konnte die Haushalte jedoch schnell wieder ans Netz bringen.

Fahrdorf | Am Donnerstag kam es in Fahrdorf, Fleckeby und der Region dazwischen zu Stromausfällen. Die Störung hielt über den Mittag – von 11:34 Uhr bis etwa 12:20 Uhr an, konnte inzwischen aber wieder behoben werden, teilt Ove Struck, Pressesprecher der zuständigen SH Netz AG mit. 20.000 Volt-Leitung durchgerissen Ursache für den Stromausfall war ein Tief...

