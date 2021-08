Verkehrsbehinderungen : Straßensperrung in Jagel: Am 23. August startet die Sanierung des Selker Weges

Die Umleitungsschilder stehen schon. Wegen Sanierungsarbeiten wird die Kreisstraße in Jagel gesperrt.

Jagel | Die Umleitungschilder kündigen es bereits an: Am Montag, 23. August, startet die Sanierung des Selker Weges in der Gemeinde Jagel. Die Kanalisation der Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen soll erneuert werden. Eine Sanierung der Straße und Pflasterung der Fußwege ist ebenso vorgesehen. Die Anwohner wurden informiert. Eine Umleitung ist ausgeschild...

